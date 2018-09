Dader schietpartij Bergen op Zoom spoorloos

De schietpartij gebeurde in een woonwagenkamp aan het IJslandpad in een woonwijk. Vermoedelijk is er op een feestje een ruzie ontstaan. Op het feest waren een man of dertig aanwezig, ook kinderen.

In de regio ging het gerucht dat een van de gewonden een topman van motorclub No Surrender is. Een politiewoordvoerder ontkent dat. De politie heeft wel een vermoeden wie de man is.