Frankrijk verlaagt brandstofprijzen met 15 cent

De Franse regering verwacht dat het de schatkist iets meer dan 2 miljard euro gaat schelen. Castex riep de oliemaatschappijen en de tankstation-exploitanten op ook een steentje, 5 cent bijvoorbeeld, bij te dragen nu de prijs voor benzine en diesel schrikbarend is gestegen. Gemiddeld moet in Frankrijk nu meer dan 2 euro per liter worden betaald.

De regeringsleider ging ook in op de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. „Het is moeilijk met zekerheid te zeggen, maar een aantal van 100.000 is mogelijk. We moeten ervoor zorgen dat we die opvang kunnen bieden. We hebben tot dusver voor 30.000 mensen huisvesting gevonden, de helft is aangeboden door particulieren.”