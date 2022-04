Mario Das Dores verdronk 28 jaar geleden: mogelijk slachtoffer van misdrijf

In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 mei 1994 was Das Dores met een groep bekenden naar twee clubs gegaan aan de Schuttevaerweg in Rotterdam, vlakbij waar uiteindelijk zijn lichaam vijf dagen later is aangetroffen. De politie vermoedt dan ook dat hij in de buurt van de clubs te water is geraakt.

Een bekende van de man heeft destijds enige tijd vastgezeten als verdachte, zo meldde de politie, maar uiteindelijk werd gedacht dat Das Dores zelf per ongeluk in het water was gevallen en was verdronken. Zo werden er geen verwondingen op zijn lichaam aangetroffen.

Het is niet bekend wat precies de nieuwe informatie is die bij de politie is binnengekomen. Voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak wordt 15.000 euro beschikbaar gesteld.