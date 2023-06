Omtzigt doet dringend beroep op coalitie: ’Corona-enquête moet doorgaan’

Kamerleden Omtzigt (Groep Omtzigt), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Liane den Haan (Groep Den Haan) doen daarom een ’dringend beroep’ op hun collega-Kamerleden om zich alsnog beschikbaar te stellen voor de commissie die de parlementaire enquête moet gaan doen.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp schreef dinsdag aan de Tweede Kamer dat de meeste partijen in de Tweede Kamer willen wachten met hun besluit of ze deelnemen aan de enquêtecommissie. Zij willen eerst de presentatie van het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) afwachten, dit najaar.

Alleen PVV, FvD, Fractie Den Haan en Groep Van Haga zouden hebben aangegeven hiervoor beschikbaar te zijn. Partijen als VVD, D66, CDA en GL lieten Bergkamp dus weten te willen wachten, schreef ze. „Na de behandeling van het OVV-rapport in de Kamer verwachten deze fracties beter te kunnen overzien wat dit betekent voor de inhoud van de enquête, het tijdpad van de enquête en de beschikbaarheid van leden”, schreef Bergkamp.

’Beperking grondrechten’

Omtzigt, Pouw-Verweij en Den Haan vrezen dat dit uitstel uiteindelijk leidt tot afstel. „Het is van groot belang dat deze enquête doorgaat”, zegt Pouw-Verweij. „Het gaat om de grootste beperking van grondrechten in 75 jaar, met grote effecten op de hele samenleving. Dat moet worden onderzocht .”

Het argument dat bepaalde fracties willen wachten op het laatste OVV-rapport is geen reden om daar niet nu al mee te beginnen, vindt Omtzigt: „Tegen de tijd dat je met mensen gaat praten is dat OVV-rapport er al. Bovendien is het heel logisch dat beide onderzoeken naast elkaar plaatsvinden.” Het zou volgens Omtzigt ’niet erg’ zijn als er als gevolg van het OVV-rapport aanpassingen aan de parlementair enquête worden gedaan, of dingen worden ingekort. „Maar het is wél onbestaanbaar als het niet plaatsvindt.”

Omzigt wijst erop dat alle landen in de Europese Unie een parlementaire enquête doen, en dat zelfs in Brussel onderzoek wordt gedaan naar de coronacrisis. „Er zijn grote vrijheden ingeperkt, we hebben te maken gehad met een grote gezondheidscrisis; het is volstrekt normaal dat je zo’n crisis evalueert”, stelt Omtzigt. „We zijn nu het enige land in Europa dat géén enquête houdt. Sommige landen zijn daarmee bovendien al in 2020 begonnen.”

’Ik ga het niet doen’

Het voorstel om een parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis te houden, komt uit de koker van de VVD. De waarnemend voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête voorbereidde, VVD-Kamerlid Marielle Paul, schuift zichzelf in ieder geval niet naar voren voor de enquêtecommissie. „Ik ga het niet doen”, zegt zij. „Omdat ik me liever aan andere parlementaire taken wijdt.”

Paul is naar eigen zeggen niet bang dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. „Misschien ben ik naïef, maar ik denk het niet. Partijen hebben gezegd: nu niet, maar op een later moment wel.”

Van de negen Kamerleden die de parlementaire enquêtecommissie hebben voorbereid, hebben de zes van de oppositie aangegeven ook in de enquêtecommissie te willen, de drie van de coalitie niet.