Vrouw (69) met auto te water en overlijdt

De vrouw werd uit de auto gehaald en ambulancepersoneel heeft hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten. Ⓒ Persbureau Meter

NIEUW-AMSTERDAM - In Nieuw-Amsterdam (Drenthe) is bij een auto-ongeluk een vrouw om het leven gekomen. Het 69-jarige slachtoffer uit Emmen raakte in de nacht van oud en nieuw met haar auto te water in de Vaart Zuidzijde.