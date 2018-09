KPN op interne hitlist van Altice

Dat zegt ceo Dexter Goei in een interview met deze krant. Eerder op de dag lichtte hij in een media-ontbijt zijn beslissing toe om de structuur te wijzigen, zodat Altice een Nederlandse entiteit krijgt.

De kritiek komt volgens Goei voort uit onwetendheid. „Voor de Nederlandse economie en infrastructuur zou het goed zijn als KPN bij ons zou horen. We zijn in staat om jaarlijks veel meer te investeren in het Nederlandse netwerk dan KPN nu doet.” Hij wijst ook op schaalgrootte, waardoor het bedrijf dan goedkoper netwerkapparatuur en mediacontent in kan kopen.

Haast heeft Altice echter niet. „Zo’n acquisitie hoeft niet vandaag, morgen of dit jaar. Onze benadering is altijd onvijandig en we zijn nu niet in gesprek."

Door een NV te worden wordt het voor Altice gemakkelijker om overnames met aandelenemissies te financieren, zonder dat de macht van meerderheidsaandeelhouder en oprichter Patrick Drahi daarmee ingedamd wordt. Daardoor wordt Altice minder afhankelijk van de obligatiemarkt.