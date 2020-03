Belg vindt 10.000 euro op straat en brengt het naar politie

Intussen is het geld terug bij de rechtmatige eigenaar, zo meldt Het Nieuwsblad. „De Gasthuisstraat in Turnhout was dinsdag misschien wel even de meest aantrekkelijke winkelstraat van het land”, aldus de lokale politie. Een voorbijganger trof de biljetten aan en bracht direct de politie op de hoogte. Agenten die ter plaatse kwamen, konden direct achterhalen wie recht had op de 10.000 euro. „De inspecteurs konden niet veel later het stapeltje eurobiljetten overhandigen aan de gelukkige eigenaar.”

Beloning

Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder een beloning kreeg voor zijn daad. De politie heeft geen details vrijgegeven over de persoon die het geldbedrag verloor.