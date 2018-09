Strenger straffen mogelijk bij banken

Door de wijziging krijgen de toezichthouders in de financiële sector Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de bevoegdheid om een beroepsverbod tijdelijk op te leggen bij banken, verzekeraars en andere financiële ondernemingen.

Dat kan bijvoorbeeld als iemand bij herhaling een financieel product aanbiedt zonder vergunning. Het beroepsverbod geldt dan voor de leidinggevende in de onderneming.

De wetswijziging regelt verder dat de maximale boete die AFM en DNB kunnen opleggen aan banken of beleggingsondernemingen (als 'beheerders' of 'bewaarders' van aandelen) verhoogd wordt van 4 miljoen euro naar 5 miljoen of, als dat meer is, naar 10 procent van de totale jaaromzet.