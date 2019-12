’Frustratie’ leidde tot bedreigingen en idee voor kliklijn

V.l.n.r. voor: Bekir A., Samet S., Hakan U. en Mehmet D. Ⓒ Aloys Oosterwijk

ROTTERDAM - Ze vonden de mislukte staatsgreep in 2016 in hun thuisland Turkije traumatisch. Zó traumatisch dat ze zichzelf niet helemaal meer in de hand hadden en op sociale media uiting gaven aan hun emoties. Dat hadden ze beter niet kunnen doen.