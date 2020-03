Meer Syriërs uit Turkije gehaald dan eerder verteld

Drie Syrische asielzoekers staken in 2018 de handen uit de mouwen bij een fruitteler in de buurt van Nijmegen. Foto VidiPhoto

Amsterdam - Nederland heeft in de afgelopen twee jaar fors meer Syriërs in Turkije opgehaald dan de bedoeling was. In totaal zijn er vanaf 2018 tot en met vorig jaar 1910 migranten overgenomen. Dat is bijna tien procent meer dan de plekken die door het kabinet in eerste instantie beschikbaar waren gesteld.