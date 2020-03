Nederland haalde afgelopen twee jaar fors meer Syriërs uit Turkije

De migranten worden in het kader van een zogenoemd ’hervestigingsprogramma’ van de Europese Unie verdeeld over de lidstaten. Hierdoor konden in totaal 50.000 Syriërs – die in Turkije verbleven – het vliegtuig naar Europa pakken.

De deal werd gesloten om Ankara te stimuleren migranten terug te nemen die illegaal de buitengrens van Europa waren overgestoken. Griekenland kan sinds die deal personen terugsturen, maar de EU moet daarvoor wel hetzelfde aantal aan Syrische vreemdelingen hervestigen.

Ook krijgt de Turkse overheid op basis van deze deal miljarden aan steun om aan de opvang van Syriërs in het land te besteden. Het geld kan dan worden uitgegeven aan huisvesting maar ook aan het aanbieden van scholing van migrantenkinderen.

’Verschil in planning’

Nederland zou in navolging van de vluchtelingendeal ’slechts’ 1750 personen overnemen. Dat het aantal hoger uitvalt, is volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid te wijten aan een ’verschil in planning’.

Overigens gaat de hervestiging vanuit Turkije gewoon door, zelfs nu president Erdogan migranten massaal naar de Europese grens laat gaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat het programma nog gewoon door. „De EU-Turkije Verklaring is van kracht, vooralsnog gaat de hervestiging van Syrische vluchtelingen uit Turkije dan ook door.”

Quotum

Eerder maakte staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) bekend dat Nederland in 2020 ’maximaal 1000 Syrische vluchtelingen uit Turkije wil hervestigen’. Daarbij blijft het kabinet volgens de bewindsvrouw ’speciale aandacht houden voor kwetsbare minderheden en vluchtelingen met zicht op integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.’