Toeristen uit 'veilige' Amerikaanse staten weer welkom op Aruba

Aruba zou per 10 juli de grenzen voor alle Amerikaanse toeristen openen, maar nam die beslissing begin deze maand opnieuw in overweging na de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in sommige delen van de Verenigde Staten.

Op 10 juli staan zes verschillende vluchten uit de VS gepland. Het is nog niet duidelijk hoeveel daarvan nu doorgaan. Aruba opende op 1 juli haar grenzen voor toeristen uit Nederland en verschillende Europese landen, Canada en de meeste Caribische landen. Alle binnenkomende passagiers moeten bij aankomst op Aruba een zogenaamde PCR-test ondergaan.