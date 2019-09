Jongeren vluchten voor politie Amsterdam en crashen

Vanaf de Seineweg werden zij van de weg gehaalde en controleerden agenten de kleine zwarte auto. Terwijl zij daarmee bezig waren, besloot de chauffeur ineens gas te geven en weg te scheuren. Dat leidde tot een wilde achtervolging, die al vrij snel eindigde tegen een vrachtwagen op het kruispunt met de Basisweg.

De politie was echter in grote getalen uitgerukt. Zeker negen motoragenten en vier politieauto’s, zelfs een enkele ’stille’ auto, werkten mee om het zwarte voertuig tegen te houden.

Twee ambulances kwamen ook mee. De twee mannen werden ter plaatse onderzocht. Een traumaheli, die ook werd opgeroepen, werd voortijdig afgezegd.

Wat de reden was voor het wegrijden van de twee mannen, is nog niet bekend. Naar verluidt zou er cash geld in de auto hebben gelegen, maar dat is niet bevestigd. De politie verwacht morgen te kunnen communiceren wat de inhoud van de auto precies is geweest.

