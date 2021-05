Amsterdamse straat bezaaid met kogelhulzen

Binnenland

Verdachte van schietincident in taxi meldt zich bij politie

De verdachte van het schietincident vorige week in een taxi in Tilburg heeft zich vrijdagavond gemeld op het politiebureau. De 33-jarige Tilburger, een bekende van de politie, is aangehouden. De man zou in de nacht van 1 op 2 mei in het dashboard van de taxi zou hebben geschoten.