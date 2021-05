Amsterdamse straat bezaaid met kogelhulzen, drie verdachten opgepakt

De politie is een grootschalig onderzoek gestart. Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - Zeker twee mannen hebben zondagavond in het wilde weg geschoten met een machinegeweer in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er gewonden zijn gevallen. De straat ligt bezaaid met hulzen. Later op de avond zijn op de Cornelis Lelylaan drie verdachten aangehouden in een auto. Ze hadden automatische vuurwapens bij zich.