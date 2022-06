Waarom herdenken we de blanke slaven niet?

Binnenland

Compleet Romeins heiligdom opgegraven op Limes-grens bij Zevenaar

In Herwen-Hemeling in het oosten van Gelderland is een compleet en relatief ongeschonden Romeins heiligdom opgegraven. De vondst is ook internationaal zeer uitzonderlijk, volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het heiligdom in de gemeente Zevenaar ligt precies op de grens van UNESCO were...