Trump legt zich niet neer bij verlies: ’We moeten naar de stemmen kijken’

„We moeten naar de stemmen kijken”, zo begint Trump zijn verhaal over ’fraude bij de verkiezingen’. „We zijn nu alle getallen op een rijtje aan het zetten. We moeten naar de beschuldigingen kijken. Uit een aantal verklaringen is gebleken dat er kiezersfraude heeft plaatsgevonden. We hebben in dit land een geschiedenis van verkiezingsproblemen.”

Trump richt zich in zijn tirade op Pennsylvania. In de staat zijn 99 procent van de stemmen geteld en is Joe Biden als winnaar uitgeroepen met een verschil van zo’n 40.000 stemmen. Na de winst in Pennsylvania had Biden de benodigde 270 kiesmannen binnen om zich de nieuwe president van Amerika te mogen noemen. In de staat werden door US Postal Service stembiljetten teruggevonden in sorteercentra. Deze stemmen moesten voor vrijdagavond binnen zijn bij de stembureaus om nog meegeteld te mogen worden.

Volgens Trump zijn in Pennsylvania veel stembiljetten binnengekomen na de wettelijke deadline. „Als je het hebt over systemische problemen, gaat het erom hoe deze stembiljetten werden geauthenticeerd, want als er een probleem is in het systeem met betrekking tot authenticatie, zou dat ernstige gevolgen hebben voor de GEHELE VERKIEZING. En wat mij zorgen baart, is dat we meer dan honderd miljoen post-in stembiljetten hadden in steden als Philadelphia... en Detroit met een lange reeks verkiezingsproblemen (op zijn zachtst gezegd).”

Trump benadrukt nog eens dat hij vindt dat de overwinning „gestolen” is. „Waar het ertoe deed pakten ze wat ze nodig hadden om te stelen.”