Volkswoede in Brazilië na gewelddadige dood zwarte man

Een demonstratie voor de deur van supermarkt Carrefour in Porto Alegre. Ⓒ AFP

São Paulo - In Brazilië is grote onrust ontstaan na de dood van een zwarte man bij een supermarkt in het zuiden van het land. De 40-jarige João Alberto Silveira Freitas werd minutenlang tegen de grond gedrukt door twee blanke beveiligers. Demonstranten noemen zijn dood een racistische moord en hebben opgeroepen tot een boycot van supermarktketen Carrefour.