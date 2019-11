Steekpartij midden in Jumbo-supermarkt

Op de vloer van de supermarkt zijn rode bloedvlekken te zien. Een goudkleurige nooddeken en wat kleren zijn de andere stille getuigen van wat zaterdagochtend vroeg gebeurde. Agenten zijn ter plaatse, afzetlint houdt winkeliers weg van de vleesafdeling waar het incident gebeurde.

Zaterdagochtend rond 08.15 troffen twee bekenden elkaar in de supermarkt. „Daarbij heeft de een de ander gestoken. Het slachtoffer is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht”, vertelt een politiewoordvoerder. De dader heeft zichzelf gemeld en is aangehouden. Wat het motief was voor de steekpartij, is nog niet duidelijk. Verhoor moet nog plaatsvinden.

’Nare geur’

Meerdere medewerkers hebben het moment van de geweldsuitbarsting gezien, bevestigt de politie. De gebeurtenis moet op hen de nodige impact hebben gehad. „Medewerkers worden opgevangen. Er is Slachtofferhulp aangeboden”, aldus de politie. „Ook getuigen waren aanwezig. Die worden gehoord.”

„We hebben het personeel al gesproken”, vertelt eigenaar Jeroen Lemkes. „Vanmiddag is er nog een bijeenkomst, ook voor de familieleden van de medewerkers, om goed door te spreken wat er is gebeurd. Het is niet niks, voor wie er persoonlijk bij was. Daar reageert iedereen anders op”, aldus de winkelbaas die hoorbaar aangeslagen klinkt aan de telefoon. Hij excuseert zich snel. „Ik ga nu weer verder, want het belangrijkste is dat ik voor mijn collega’s en klanten zorg.”

Na het incident greep een supermarktklant die aan het winkelen was meteen in. De vrouw bood eerste hulp aan het slachtoffer. Zij wordt bedankt op sociale media. „Alle aanwezige klanten, en zeker die mevrouw die eerste hulp heeft verleend, willen wij enorm bedanken voor hun begrip en hulp”, laat de supermarkt weten.

„Wij waren ook in de winkel”, reageert een lezer, „en we hebben van het gebeuren niets meegekregen, wel van de politie en het plaats delict. Er hing een hele nare lucht, die wij nog steeds ruiken.” De klant heeft lof voor de Jumbo-medewerkers. „Ik neem het petje af voor het personeel dat zich staande moet houden terwijl ze misschien behoefte hebben aan een praatje, een schouder om even te kunnen ontladen.”

Probleemgroep

De Dordtse wijk Sterrenburg kwam afgelopen september nog groot in het nieuws met een familiedrama. Een man schoot zijn twee dochters, zijn vrouw en daarna zichzelf neer. Allen overleden ze aan de verwondingen.

Uit een zogenoemd Veiligheidsbeeld uit 2017, te zien op de speciaal gelanceerde website dordtveilig.nl, blijkt dat het aantal incidenten met ’verwarde personen’ in Dordrecht stijgt. Een ’kleine groep Dordtse inwoners’ heeft ernstige problemen zoals een verslaving, schulden of psychische klachten. ’Bovengemiddeld vaak’ zorgt dat voor crimineel gedrag. Wel neemt de geregistreerde criminaliteit af.

Een algeheel veiligheidsbeeld van Rotterdam uit 2018 geeft soortgelijke resultaten voor Dordrecht.