Agent die man met bijl neerschoot, handelde volgens het boekje

Kopieer naar clipboard

Op 28 mei 2020 kreeg de politie een melding over een man die met een bijl zwaaide op de Neptunusstraat. Ⓒ Dick Teske

DEN HAAG - Een 40-jarige agent die ruim twee jaar geleden in Scheveningen een man neerschoot, is door de rechtbank ontslagen van alle rechtsvervolging. De man zwaaide met een bijl, bedreigde mensen en had een persoon mishandeld. Ook had hij met de bijl spullen vernield. De agent schoot op de man, die daarbij een dwarslaesie opliep en blijvend invalide raakte.