Man (40) aangehouden na beschieting ambassade Den Haag

DEN HAAG - De politie heeft donderdagmiddag een 40-jarige Zoetermeerder aangehouden voor de beschieting van de ambassade van Saoedi-Arabië aan de Koninginnegracht in Den Haag. De auto van de man is ook in beslag genomen voor onderzoek. Hoe het speciale rechercheteam de man precies op het spoor is gekomen is nog niet duidelijk.