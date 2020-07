’Jeugd veel vaker aan de botox en de fillers’

In 2008 liet 3,1 procent van de 18- tot 25-jarigen zich met botox en fillers behandelen. In tien jaar tijd is dit percentage gestegen naar 8 procent. Dat meldt nieuw onderzoek van het Erasmus MC onder leiding van cosmetisch arts en onderzoeker Tom Decates volgens het AD. Het is volgens het Rotterdamse ziekenhuis voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de toename van het gebruik van fillers en botox onder jongeren.

Decates noemt de toename „opvallend, omdat het gaat om een kwetsbare leeftijdsgroep.” Tieners en twintigers - die soms in hun eentje langskomen - zijn volgens hem „makkelijk te beïnvloeden en te manipuleren„via sociale media zoals Instagram en TikTok. De arts ziet steeds meer slachtoffers van mislukte ingrepen langskomen op zijn complicatiespreekuur in Rotterdam en de gevolgen kunnen volgens hem „desastreus” zijn.