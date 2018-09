Italiaans paradijsje met losse haren

We zijn nu een kleine week in Italië en we genieten. Het weer is voortreffelijk, de caravan is geweldig en we eten elke dag een ijsje. Ik voel me redelijk goed, buiten de kortademigheid en een pijnlijke mond en ogen, is het allemaal goed te doen. Zeker in deze prachtige omgeving. Wat wil een mens nog meer?

'Ik blijf lekker in Italië'

Nou, dit mens wil eigenlijk wel meer. Ik wil stoppen met kanker! Ik ben net begonnen en er alweer klaar mee. Ik ben het zat. Tot nu toe zat ik in de flow van alle onderzoeken en had ik deze vakantie als lichtpunt. Bij elke tegenslag, bij elke heftige situatie gebruikte ik deze vakantie als afleiding. 'Nog even volhouden en dan gaan we een paar dagen naar het zonnetje. Zonder oncologen, infusen en andere ellende. Lekker genieten van elkaar en conditioneel weer wat opknappen.'

Maar straks, als deze dagen voorbij zijn, rest mij een oneindig donker gat. Niets meer om naar uit te kijken, alleen de chemo's aftellen. Het is een nare gedachte dat ik tot het eind van het jaar aan het kuren ben. Ik wil gewoon niet meer naar huis, ik blijf lekker in Italië. Het land zonder chemo's en met lekkere ijsjes! Ze zoeken het maar uit daar in dat ziekenhuis te Olanda!

En nu ik toch aan het mopperen ben, wat mis ik mijn lange haar. Mijn oudste dochters zitten op de veranda elkaars haren te vlechten en mijn jongste wil zich zoals altijd uitleven op mijn haar. Ze heeft de ambitie om kapster te worden en wil veel oefenen. En ik vind het heerlijk. Bijna vergeten we dat ik nu kort haar heb; ik ga voor haar in de gecreëerde 'kapperstoel' klaar zitten en zij haalt borstels en elastiekjes tevoorschijn. Ineens kijken we elkaar aan: vlechten kan niet meer, mijn haar is kort. We waren het echt even vergeten. Even zonder zorgen...Schema

Vanaf vandaag is er een nieuwe fase aangebroken; de haarloze. Mijn haren laten los, ik merk het met kammen. De meiden proberen er nog een draai aan te geven; 'Mam, dit heb ik ook hoor. Bij elke kambeurt verlies ik ook zóveel haar'. Maar ik weet dat het begonnen is. Redelijk op schema, de meeste patiënten krijgen tussen de tiende en achttiende dag last van haaruitval.

Ik ben er redelijk laconiek onder, ik ben goed voorbereid. Maar hoe snel zal het nu gaan? Van sommigen hoor ik dat het in drie dagen gebeurd kan zijn, in drie dagen helemaal kaal. Ik ben gespannen, nieuwsgierig en pak uit mijn koffer het chemomutsje (of zoals ik het oneerbiedig noem; het kankermutsje). Een zwart wikkelexemplaar met trendy strass. Want ik blijf ondanks alles wel een fashionasta!