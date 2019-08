’Droogte voorkomt verdere uitbraak dodelijk kikkervirus’

Boswachter Ruben Vermeer denkt en hoopt dat de droogte helpt om een uitbraak van het dodelijke virus te voorkomen. Ⓒ De Telegraaf

HAARLE - Als de droogte langer voortduurt en er geen ziektekiemen door menselijk handelen verspreidt worden, dan blijft uitbraak van het dodelijke amfibieënvirus in het hart van Overijssel waarschijnlijk beperkt tot één enkele kikkerpoel. Dat denkt én hoopt boswachter Ruben Vermeer, die de dierensterfte in dit natuurgebied nauwlettend in de gaten houdt.