Macron roept Xi op om druk op Kremlin op te voeren

Xi en Macron hebben elkaar dinsdagochtend lokale tijd bijna drie kwartier gesproken, net voor de opening van de G20-top op Bali. President Xi benadrukt dat China over de Oekraïense crisis altijd „duidelijk en consistent” is geweest. „China staat voor een staakt-het-vuren, een beëindiging van het conflict en vredesbesprekingen”, aldus de Chinese president.

China is officieel neutraal, maar heeft het afgelopen jaar wel de banden met het Kremlin aangehaald. Dit tot ongenoegen van Macron, die diverse keren neutrale landen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft veroordeeld.

President Xi heeft op zijn beurt Macron gevraagd de bilaterale handelsrelatie te verbeteren en Chinese bedrijven in Frankrijk „een eerlijker, rechtvaardiger en niet-discriminerend ondernemingsklimaat” te bieden. Frankrijk heeft zich de afgelopen jaren harder opgesteld tegen China en ziet Peking steeds meer als een economische concurrent en systeemrivaal. Toen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz eerder deze maand een bezoek aan Peking had gepland, was Macron vurig tegen. De Franse president wil juist een gezamenlijk EU-front richting China vormen.

Het is voor het eerst sinds de pandemie dat de president Xi China verlaat om een internationale top bij te wonen. Xi lijkt er op Bali alles aan te doen om zijn achterstand in te halen en heeft zijn agenda volgepropt in een poging zoveel mogelijk leiders apart te spreken. Hij heeft maandag met zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden gesproken en spreekt dinsdag naast Macron ook met de leiders van Australië en Zuid-Korea.

Xi probeert de wereld gerust te stellen en vertelt zijn ambtsgenoten dat Peking het gebruik van nucleaire wapens in Oekraïne afkeurt. Maar de Chinese president bijt ook van zich af. Zo liet hij president Biden maandag weten dat de kwestie Taiwan een rode lijn is die niet overschreden mag worden. „Wie Taiwan van China wil scheiden, schendt fundamentele belangen van de Chinese natie; dat zullen de Chinezen absoluut nooit laten gebeuren”, waarschuwde Xi.

De drukke agenda van de Chinese president op Bali doet denken aan tijden van voor de pandemie, toen Xi naar alle hoeken van de wereld reisde. Dat Xi veel reist om de diplomatieke betrekkingen te verbeteren staat in de Chinese media zelfs bekend als Xiplomacy.