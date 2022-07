Timmermans wil jaarlijkse herdenkingsdag voor ’klimaatslachtoffers’

Het is deze week een jaar geleden dat delen van België, Duitsland en onze provincie Zuid-Limburg te maken kregen met overstromingen door monsterbuien. Daarbij vielen bij onze buurlanden ruim tweehonderd doden.

Volgens Timmermans zijn het ’klimaatslachtoffers’ en gaan er wereldwijd bijna dagelijks mensen dood door de verandering van het klimaat. „Het is tijd dat we meer aandacht gaan besteden aan de slachtoffers van veranderende weerpatronen die worden veroorzaakt door de klimaatcrisis”, vindt de PvdA-prominent. „We kunnen niet toestaan dat ze anoniem blijven of behandeld worden als een slachtoffer van een auto-ongeluk.”

De Europese klimaatpaus memoreert dat een van zijn collega’s door de watersnood in de Belgische Ardennen een 15-jarige dochter verloor. „Wij vierden net de zestiende verjaardag van onze dochter. Zij zal die nooit meemaken. Dat breekt je hart”, zegt Timmermans. „Dit feit houdt me de hele tijd gefocust op dit onderwerp.”

Timmermans is in Brussel verantwoordelijk voor alle maatregelen om de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Voor het onderwerp klimaatadaptatie, zorgen dat landen zich wapenen tegen extremer weer, is binnen de Europese Unie beduidend minder aandacht.

Koploper

Nederland is op dit gebied koploper. In Limburg is donderdag, exact een jaar na de wateroverlast in Valkenburg, een nieuwe aanpak gepresenteerd om de provincie beter te wapenen tegen hoog water en extremer weer. In België en Duitsland komen extra meetpunten in rivieren om te zorgen dat Limburg sneller gewaarschuwd kan worden.