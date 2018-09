Canada trekt beurs voor Nederlandse student

Het gaat om uitwisselingsprogramma’s die in het leven zijn geroepen om de bevrijding van Nederland te herdenken, zeventig jaar geleden. Canadese soldaten maakten toen deel uit van de geallieerde troepenmacht. De aangeboden Canadese beurzen worden dan ook de Victory Europe Scholarships genoemd. De onderwijsinstelling die de plekken aanbiedt is de Irving K. Barber British Columbia Scholarship Society in de Canadese provincie Brits-Columbia.

Minister Bussemaker is verheugd met dit beurzenprogramma, dat specifiek gericht is op Nederlandse studenten: „Deze studiebeurzen zijn een mooie kans voor Nederlandse studenten om in Canada te studeren. We hebben vorige maand in Canada met veel onderwijsinstellingen gesproken over onder andere studentenuitwisseling. Goed om te zien dat dit zo snel een vervolg heeft gekregen.”

Directeur Freddy Weima van het dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs EP-Nuffic: „Het beurzenprogramma geeft studenten een mooie kans op uitwisseling te gaan en een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen. Maar haast is wel geboden, want de deadline voor de inschrijving is 15 juli aanstaande.”

De beurs is te vinden op www.beursopener.nl. Deze zoekmachine biedt een volledig overzicht van beurzen voor Nederlandse studenten die een studie of stage willen doen in het buitenland. Ook is meer informatie te vinden op www.wilweg.nl.