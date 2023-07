Boete voor klimaatactiviste Thunberg wegens negeren politiebevel

MALMÖ/STOCKHOLM - De bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft een boete van 130 euro gekregen, omdat ze instructies van de politie negeerde tijdens een protest in Malmö. De activiste stelde dat ze niet schuldig was, omdat het gezien de klimaatcrisis noodzakelijk was de agent niet te gehoorzamen.

Archieffoto. Greta Thunberg in Duitsland bij een protest. Ⓒ anp