Boete voor klimaatactiviste Thunberg wegens negeren politiebevel

Thunberg negeerde instructies van de politie tijdens een protest in Malmö. De activiste stelde dat ze niet schuldig was omdat het gezien de klimaatcrisis noodzakelijk was de agent niet te gehoorzamen.

Ze blokkeerde 19 juni met andere betogers een weg voor tankwagens bij de haven van Malmö. Ze kreeg het bevel de weg vrij te maken, maar deed dat niet.