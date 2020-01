’Bouwmarkten verkopen oud cement met chroom-6’

Reporter Radio (NPO Radio 1) deed onderzoek in zes steden bij achttien bouwmarkten. Bij acht bouwmarkten waren de zakken tot 11 maanden over de houdbaarheidsdatum. Het chroom-6 in cement is een bindmiddel bij het maken van beton. Zolang het cement niet over de datum is, lopen mensen geen risico.

Volgens hoogleraar Thomas Rustemeyer van het AmsterdamUMC kan contact met het cement dat over datum is, grote gevolgen hebben. „Zestig tot tachtig procent van de mensen die last van dit ’cementeczeem’ hebben, komt er nooit meer vanaf.”