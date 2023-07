Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Brandwondencentra waarschuwen barbecueërs: ’Zo gaat het vaak mis’

De drie brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen en Rotterdam) roepen op voorzichtig te doen met de barbecue. Er gebeuren veel ongelukken mee, is de ervaring van brandwondenartsen. In de warme maand juni kwamen in Beverwijk elf slachtoffers met ernstige brandwonden binnen door verkeerd gebruik van de barbecue. Onder hen drie kinderen.