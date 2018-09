PvdA-leider Diederik Samsom kaatst de opmerkingen van werkgeversvoorman Hans de Boer over uitkeringsgerechtigden terug. „Uitkeringsgerechtigden uitmaken voor 'labbekak' en drie zinnen later schaamteloos toegeven dat je het verdomt om arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. Beste Hans, wie is hier nu de labbekak?“