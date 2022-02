Jongen (5) valt in ruim 30 meter diepe put in Marokko: reddingsactie in volle gang

Kopieer naar clipboard

Op sociale media worden beelden gedeeld van plek des onheils. Ⓒ Facebook

TAMOROT - In het noorden van Marokko is een vijfjarig jongetje in een diepe put gevallen. De jongen, volgens lokale media gaat het om Rayan, zou dinsdagavond in de put zijn gevallen en dus al meer dan 24 uur vast zitten. Reddingswerkers lieten een camera afdalen: op de beelden is te zien dat de jongen leeft. De beelden worden massaal gedeeld op sociale media.