Race tegen de klok, Rayan (5) nog steeds vast in 30 meter diepe put

Donderdagavond werd er door de reddingswerkers nog een schepje bovenop gedaan om de jongen zo snel mogelijk te bereiken, meldt het Franse persbureau AFP. Zij zouden nog een paar meter van Rayan verwijderd zijn. Het is al wel gelukt via slangen water en zuurstof bij de jongen te krijgen.

De autoriteiten hebben onder meer zwaar materieel ingezet om de jongen te ontzetten. Ze graven een gat dat parallel loopt aan de put. Eerdere pogingen om Rayan uit het gat te halen leverden niets op. Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die met maximaal 45 centimeter doorsnee te smal is, aldus de leider van de operatie.

Ook buiten Marokko wordt meegeleefd met de kleuter, ook in het rivaliserende buurland Algerije.

"Opeens was hij er niet meer"

„Het is mijn put. Ik was daar aan het werk, met Rayan in mijn buurt”, zegt de vader van het jongetje tegen Franstalige media. „Opeens was hij er niet meer. Toen ik ging kijken, besefte ik dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. We hebben groot alarm geslagen en zijn nu vreselijk bezorgd over onze jongen.” Via slangen voeren reddingswerkers drinkwater en zuurstof naar beneden.

De Marokkaanse regering zei donderdagmiddag mee te leven met de ouders. Er wordt volgens een woordvoerder rekening mee gehouden dat de jongen snel kan worden gered. Ook buiten Marokko wordt meegeleefd met de kleuter. De Arabischtalige hashtag #RedRayan ging in de regio viral op Twitter.

’Blijf weg’

Een regeringswoordvoerder riep omwonenden op niet massaal naar de put te komen. Zo moet worden voorkomen dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Er staan al hulpverleners klaar om zich over de jongen te ontfermen zodra hij uit de put is gehaald.

De zaak doet denken aan die van de Spaanse peuter Julen (2), die in januari 2019 in een 110 meter diepe put in het zuiden van Spanje viel. Hij bleef op zo’n 70 meter diepte steken. Later bleek dat hij kort na de val was overleden aan ernstig hoofdletsel.

Op sociale media worden beelden gedeeld van plek des onheils. Ⓒ Facebook

De pogingen om Julen te redden werden wereldnieuws. Een team wist hem na twee weken te bereiken via een parallelle schacht, maar de hulp bleek tevergeefs.

De reddingsactie wordt live uitgezonden via internet. Duizenden mensen volgden wat zich afspeelt rond de plek des onheils.