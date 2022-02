Rayan (5) vast in 30 meter diepe put: enorm gat gegraven om hem te bevrijden

Er is een grootscheepse reddingsactie op touw gezet. De put zou ruim 30 meter diep zijn. De schacht is slechts ongeveer een halve meter breed, waardoor het voor reddingswerkers niet eenvoudig is om af te dalen. Inmiddels is er ook begonnen met graven om dichter bij de locatie van het jongetje te kunnen komen. Met zeker vier zware graafmachines is inmiddels een gat van 19 meter diep gegraven direct naast de put. Rond de put verzamelen zich familieleden en vrienden van het jongetje.

„Het is mijn put. Ik was daar aan het werk, met Rayan in mijn buurt”, zegt de vader van het jongetje tegen Franstalige media. „Opeens was hij er niet meer. Toen ik ging kijken, besefte ik dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. We hebben groot alarm geslagen en zijn nu vreselijk bezorgd over onze jongen.” Via slangen voeren reddingswerkers drinkwater een zuurstof naar beneden.

De zaak doet denken aan die van de Spaanse peuter Julen (2), die in januari 2019 in een 110 meter diepe put in het zuiden van Spanje viel. Hij bleef op zo’n 70 meter diepte steken. Later bleek dat hij kort na de val was overleden aan ernstig hoofdletsel.

De pogingen om Julen te redden werden wereldnieuws. Een team wist hem na twee weken te bereiken via een parallelle schacht, maar de hulp bleek tevergeefs.

De reddingsactie wordt live uitgezonden via internet. Duizenden mensen volgden wat zich afspeelt rond de plek des onheils.