Hij vocht tegen IS en de Russen, maar leven jonge Brit hangt alweer aan zijden draadje

Door Laurence Torck Kopieer naar clipboard

Verslagen met een gezwollen oog en een lelijke snee op zijn voorhoofd verscheen de Brit Aidan Aslin - die meevocht in Marioepol - op de Russische staatstelevisie. Er wordt gevreesd voor zijn leven, en zijn familie smeekte Poetin om zich aan de afspraken rond gevangenen te houden. Maar het is niet de eerste keer dat Aslins leven aan een zijden draadje hangt. Wie is deze Brit, wat bezielde hem om af te reizen naar het slagveld en is hij nog te redden?