Vrouw per abuis geprikt in plaats van getest op corona

De vrouw was per brief opgeroepen om zich te laten testen, maar die las ze niet goed, waarop ze dacht dat ze een prik kon halen. Vervolgens vergat ze ook nog om het epistel mee te nemen naar de GGD. Om haar niet te laten wachten, stuurde een medewerker de vrouw toch maar door voor de injectie.

De GGD bevestigt een verhaal van omroep Rijnmond.

Met de vrouw gaat het goed, ze krijgt nu ook de tweede prik. De GGD zegt geschrokken te zijn van het voorval. „Als de registratie zorgvuldiger was verlopen, had de vaccinatie niet kunnen plaatsvinden. Het laat zien hoe belangrijk het is dat alle stappen zorgvuldig genomen moeten worden. We hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen”, zegt de GGD tegen Rijnmond.