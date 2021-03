Denk adverteert ’tegen vijanden van islam’ op Turkse website

„Wilt u de vijanden van de islam een halt toeroepen? Stem Denk op 15, 16 en 17 maart”, aldus de advertentie van Denk op de Europese website van de Turkse online krant Son Haber. Bij de tekst prijkt een foto van Kamerlid Tunahan Kuzu.

Opvallend genoeg staat de advertentie over ’vijanden van de islam’ boven een artikel over de 23-jarige Amsterdamse auteur Lale Gül. Zij publiceerde onlangs het boek ’Ik ga leven’, waarin ze stevige kritiek levert op haar islamitische opvoeding. Sindsdien wordt ze bedreigd en kan ze op brede steun rekenen, van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tot aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Laatstgenoemde twitterde voor Internationale Vrouwendag over de dag „waarop we, net als Lale Gül, de stilte doorbreken en voor vrijheid en zelfbeschikking van meisjes en vrouwen opkomen, in Nederland en daarbuiten.”

’Je mening geven is vijandschap?’

Gül is verbolgen over de advertentie en de suggestie dat zij een ’vijand van de islam’ zou zijn. „Dus je mening geven en daar een boek over schrijven is vijandschap?” vraagt ze zich af. Ze vraagt de partij afstand te nemen van die uitspraak.

Fractievoorzitter Farid Azarkan reageert desgevraagd, en zegt dat de combinatie van de foto en het artikel een gevolg is van de algoritmen van het advertentiebedrijf. „Daar hebben wij geen inzage in. Erg ongelukkig”, aldus Azarkan.

