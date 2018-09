Meer dan 3700 bootvluchtelingen van zee gered

Zowel Europese marineschepen als handelsschepen namen vluchtelingen aan boord en brachten hen naar het vasteland. De acties vonden volgens de Italianen plaats voor de kust van Libië, het in chaos vervallen Noord-Afrikaanse land waar de meeste vluchtelingen op gammele bootjes richting Europa stappen.

Voor de kust van Turkije ging het dinsdag weer helemaal mis: een gammele boot vol Syriërs op weg naar een Grieks eiland verging, met zes doden tot gevolg. De overige 66 opvarenden werden gered door de Turkse kustwacht. Ze lagen volgens Turkse media urenlang in het water, sommigen onder de gekapseisde boot. Een klein meisje werd vijf uur na de ramp nog levend onder de boot gevonden en onderkoeld naar de kust gebracht, meldde de krant Hürriyet.

In totaal zijn dit jaar al 60.000 vluchtelingen over zee naar Italië gekomen. De meesten ontvluchtten de ellende in hun thuislanden, zoals Syrië, Eritrea en Afghanistan. Regelmatig verdrinken hele groepen tijdens de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee.