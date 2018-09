Bouygues wijst bod Altice af

Het in Amsterdam genoteerde Altice maakte eerder bekend een bod te hebben gedaan op de telecomtak van Bouygues, zonder daarbij in te gaan op financiële details. Naar verluidt zou Altice ruim 10 miljard euro over hebben voor Bouygues Telecom. In verband met de mogelijke aankoop heeft Numericable-SFR zelfs al gesprekken aangeknoopt met concurrent Iliad over de verkoop van enkele bezittingen aan dat bedrijf. De uitkomst van die gesprekken hangt af van de verdere ontwikkelingen rond het bod van Altice op Bouygues, maakte Iliad maandag afzonderlijk bekend.

Moederbedrijf Bouygues liet eerder al weten dat het bod van Altice ongevraagd is en dat er geen sprake is van onderhandelingen. Het wijst er nu specifiek op dat het plan van Altice ten opzichte van de uitvoering risico's met zich meebrengt. Die liggen vooral op het vlak van mededinging bij vaste en mobiele diensten. Bouygues benadrukte verder een sterke toekomst te voorzien voor het dochterbedrijf, met een bruto winstmarge van minimaal 25 procent in 2017 en verdere groei daarna. Daarbij zal de tak ook profiteren van de groei in datagebruik, aldus Bouygues.

Het aandeel Altice steeg maandag fors op Beursplein 5, na de aankondiging van het bod op Bouygues Telecom. Het aandeel dikte op de eerste handelsdag van de week meer dan 12 procent aan. Dinsdag sloot Altice 0,3 procent hoger.