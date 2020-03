15.000 euro voor gouden tip over fatale vechtpartij Spijkenisse

De man werd op 23 december aan de Rammenasdreef in Spijkenisse neergestoken na een aanval door vier mannen. Even daarvoor was hij naar buiten gerend om een kennis te helpen wiens huis werd belaagd door onbekenden. Het slachtoffer riep naar hen dat hij hun kenteken had gezien, waarop ze hem aanvielen.

Vervolgens vluchtten de verdachten in een auto. De man werd met diverse steekwonden aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten. Getuigen meldden dat direct na de vechtpartij een auto met vier inzittenden was weggereden.

In de uitzending op NPO 1 komt ook de dochter van het slachtoffer aan het woord en worden bewakingsbeelden getoond.