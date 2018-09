Domper VS duwt olieprijs terug

De prijs van ruwe olie gleed 0,8% weg tot $59,88 in reactie op een daling van de orders voor duurzame goederen in de VS die de vrees aanwakkerde over de groei van de Amerikaanse economie.

Het zwarte goud in de VS dat in mei nog een voorlopige jaartop van $65 aantikte, heeft in de afgelopen weken zijwaarts bewogen vanwege de onzekerheid in hoeverre de werelwijde vraag naar olie gaat aantrekken of niet.

Begin dit jaar werd nog een bodem neergezet van dicht tegen de $40 nadat oliekartel OPEC de olieproductie van zijn leden niet neerwaarts bijstelde.