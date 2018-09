Scandinavische kwaliteit

Tien jaar geleden werd de C-Yacht 12.50 Hiswa zeiljacht van het jaar. De jury was destijds verrast door de combinatie van goede zeileigenschappen, de degelijkheid van de bouw en een aantal bijzondere innovatieve vindingen. Deze waren deels door de klanten aangedragen, want de werf heeft altijd goed naar de klanten geluisterd. C-Yacht klanten hebben veiligheid en degelijkheid hoog in het vaandel staan. Ze maken vaker dan bezitters van andere merken grote reizen over zee en schuwen het avontuur niet. Dan moet een boot super betrouwbaar zijn en dat ‘Scandinavische’ imago heeft het Nederlandse merk in de afgelopen jaren opgebouwd.

Individuele aanpassingen

De nieuwe 12.50i is in veel opzichten dezelfde boot als die in 2005 als zeilboot van het jaar opzien baarde. Met een volumineuze, sandwich met vinylester gelamineerde romp en een kiel met megagroot ballastaandeel (41%). Deze middenkuip boot heeft onderdeks een diepe salon, een imposante langsscheepse kombuis en een riante eigenaarshut onder het achterdek. De toevoeging ‘i’ slaat op de individuele aanpassingen die mogelijk zijn door de kleinschalige en ambachtelijke bouw. Want lang niet alle booteigenaren hebben dezelfde ideeën over wat de beste indeling van zijn of haar boot is. En als je de klanten steeds vaker in landen als Groot Brittannië of Rusland vindt, is het fijn dat er veel verandermogelijkheden zijn.

Tal van indelingsopties

De aanpassingen gaan veel verder dan de kleur van de bekleding. Voorin kun je bijvoorbeeld kiezen uit tal van indelingsopties voor de voorhut. Standaard is een Frans bed en een eigen natte cel, maar je kunt ook kiezen voor een driepersoons indeling met stapelbed of als kantoorruimte. Ook buiten zijn de mogelijkheden verruimd. Voorin is het A-frame aangepast om het voeren van een Code Zero voorzeil mogelijk te maken. Bij zo’n boot is een Carbon mast een mooie optie. Maar je kun ook kiezen voor elektrisch bediende rolzeilen en lieren en een Esthec dek.

Kwaliteit

Bij de geteste C-Yacht valt als vanouds de kwaliteit van bouw, installatie en afwerking op. Die is subliem, zowel voor het op de vlam verwerkte houtwerk als het polyesterwerk of de installatie van de motor. In de fors bemeten motorkamer is er voldoende ruimte voor een generator of watermaker naast de moderne motor met saildrive. De testboot was voorzien van de nieuwe compacte 57 pk common rail diesel Yanmar. Deze soepele en stille viercilinder is plug en play verbonden met de plotter, zodat alle motorgegevens direct op het kaartscherm af te lezen zijn.

Degelijk, comfortabel en goed zeilend

De stabiele en niet heel rank gelijnde C-Yacht presteert bijzonder goed. Met 20 knopen wind halen we aan de wind een dikke zeven knopen en ruimwinds loopt het log op tot dik boven de acht. De boot luistert goed naar het roer, stuurt licht en overal in de kuip is prima plek om stabiel te zitten. Daarbij biedt het grote windscherm goede beschutting. Maar het mooiste is dat de boot op alle fronten super degelijk aanvoelt. Minpunten zijn er nauwelijks, of het zou moeten zijn dat de kajuitinstap nogal diep is. De forse basisprijs voor deze 42 voeter bij €395.010 ligt in lijn met de Scandinavische concurrentie. Maar daarvoor krijg je dan ook een degelijk, comfortabel en goed zeilend op maat gemaakt jacht.

Cijfer: 8,8

Scorebord:

Constructie ****Comfort & Ruimte ****Ergonomie ****Afwerking ****Vaareigenschappen ****Prijs / Kwaliteit ****

Technische Specificaties C-Yacht 12.50i

Lengte over alles: 12,88 m

lengte Waterlijn: 10,90 m

Breedte: 3,90 m

Diepgang: 1,80 m

Waterverplaatsing: 11.000 kg

Ballast: 4.400 kg

Motor: Yanmar 57 pk common rail diesel met saildrive

Prijs: vanaf € 395.010

www.c-yacht.nl