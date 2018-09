Het kan: een viereiige vierling!

Het syndroom waaraan de 28-jarige Katalina lijdt, bemoeilijkt de natuurlijke zwangerschap door cysten in de eierstokken. Een wonder dat het haar dus op een natuurlijke manier is geluk om zwanger te raken.

Zij kregen een eeneiige vierling

Bevruchte eicellen

Maar dat is niet het enige bijzondere aan dit verhaal. Een vierling ontstaat vaak door één of twee bevruchte eicellen. Maar Aston, Roman, Sofia en Amelia groeiden alle vier uit hun eigen bevruchte eicel. De kans dat dat op een natuurlijke manier gebeurt is 1 op de 700.00. In Nederland zijn er maar twee vierlingen bekend. Deze zijn allemaal eeneiig. De Engelsen overkomt het vaker. Per jaar worden er drie tot vier vierlingen geboren.

Samengesteld gezin

Zowel Katalina als Matthew hadden al een kind. De vierling maakt nu dus deel uit van het samengestelde gezin. Alle vier de baby’s zijn gezond ter wereld gekomen en zijn inmiddels alweer vier maanden oud.