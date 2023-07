Twee vermoedelijke explosies in Rotterdam

Bij een café aan de Beukelsweg in Rotterdam werd een harde knal gehoord. Ook daar gaat de politie uit van een explosie. De politie doet nog onderzoek naar de zaak, waarbij niemand gewond raakte.

De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben of meer weten contact op te nemen, of informatie achter te laten op Meld Misdaad Anoniem.