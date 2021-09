Verdachte opgepakt in onderzoek naar schoolbranden Oss

Om die reden onderzoekt de politie ook of er een patroon is te vinden bij de branden. De politie zegt niet overal tegelijk te kunnen zijn en niet alles te kunnen voorkomen. „Wij snappen heel goed dat de branden bewoners bezighouden. Zij kunnen erop vertrouwen dat er aandacht voor is. Ook de wijkagenten zijn alert en voor iedereen met vragen aanspreekbaar.”

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans roept de hulp in van inwoners om de branden te stoppen. We kunnen dat niet alleen, laat ze in een oproep weten. „Daarom wil ik iedereen in Oss vragen om ogen en oren open te houden, om extra alert te zijn, bijvoorbeeld als je ’s avonds nog een ommetje maakt of de hond uitlaat. En als je iets verdachts ziet, hoe klein ook, meld dat dan meteen bij de politie.”

Afschuwelijk

„In korte tijd is op drie scholen in de stad Oss brand geweest”, aldus de burgemeester. „Het is afschuwelijk dat dit gebeurt en geeft heel veel onrust. En het doet wat met het gevoel van veiligheid bij leerlingen, leerkrachten, ouders en inwoners. Gemeente, politie en schoolbesturen trekken samen op om daar zo veel mogelijk aan te doen, want het is duidelijk dat dit snel moet stoppen.”

De politie blijft naar eigen zeggen alert. „We bekijken de situatie van dag tot dag en passen onze inzet waar nodig aan. Mensen kunnen erop vertrouwen dat wij er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen. Wij willen niets liever dan dat de branden stoppen én dat we de daders aan kunnen houden.”

De politie vraagt aan inwoners die camera’s hebben om zich bij haar te melden.