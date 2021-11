VOLG LIVE: Breda waarschuwt horeca, protest in Leeuwarden

Dit verhaal wordt gedurende de avond bijgewerkt met de meest actuele informatie.

Horecaondernemer Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft begrip voor ondernemers die zich verzetten tegen de vervroegde sluitingstijd. Hij vindt het beleid van het kabinet niet uit te leggen.

Hij is naar eigen zeggen niet doof en blind voor de problemen in de zorg. Maar tijdens de persconferentie vrijdag werd er volgens hem bijna met geen woord gerept over de problemen daar, maar ging het vooral weer over de beperkingen voor de horeca.

De Vos wijst ook op eerdere beloftes die werden gedaan. „Per 1 november zouden we van de maatregelen af zijn. Als ondernemer neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde en dan krijg je dit.” Wat De Vos maar ook andere ondernemers steekt, is het gebrek aan duidelijkheid over steun in de sector.

Alkmaar

Ook in Alkmaar verzet een groep horecaondernemers zich tegen de nieuwe maatregelen. Ze hebben onderling afgesproken dat ze zaterdagavond doorgaan tot na 20 uur. Volgens een woordvoerder van één van de horecaondernemers laten ze in hun zaken na 20 uur geen nieuwe mensen meer toe, maar worden gasten die op dat moment binnen zijn nog wel gewoon bediend.

Peter Visser van restaurant Pluim aan de Ritsevoort is een van de Alkmaarse ondernemers die zich niet aan de sluitingstijd houden. Zijn dagen zijn een rollercoaster, vertelt hij. „Gisteravond in zak en as na de persconferentie. Vandaag kon ik als de Sinterklaas van Alkmaar even alles vergeten en nu moeten we dan om 20 uur dicht. Zoveel tegenstrijdigheid.”

Hij ziet het nut er niet van in om zijn zaak om 20 uur te sluiten. „Deze lockdown van drie weken gaat ons niet helpen. Besmettingen vinden vooral thuis plaats. Ik kijk langzamerhand met steeds meer wantrouwen naar de politiek. Weer wordt de horeca gestraft, terwijl wij twee jaar lang alles gedaan hebben wat van ons is gevraagd, tot voor politieagent spelen aan toe. Ik ga de borden niet van de tafel trekken als mijn gasten nog lekker zitten te eten. Ik zie onze actie als een moedeloze poging om te laten zien dat dit de oplossing niet is. Het is dweilen met de kraan open: ze moeten de kraan repareren.”

Rond het Waagplein, het hart van het Alkmaarse uitgaansgebied is de politie prominent aanwezig. Agenten gaan er ontspannen het gesprek aan met beveiligers van horecazaken.

Een stel dat net gegeten heeft, besluit om wel gewoon naar huis te gaan. „We hebben best begrip voor de horeca, maar aan deze actie meedoen, gaat ons te ver”, vertellen de twee. „De overheid is niet de schuldige, we hebben met een pandemie te maken. De mensen zouden veel meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.”

De man van het stel ergert zich aan mensen die zich niet laten vaccineren. „Wij komen net terug uit Scandinavië. Daar zie je deze problemen niet, omdat mensen daar wel verantwoordelijkheid nemen. Respect voor iedereen, maar deze horeca-actie vind ik niet helemaal op z’n plaats.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: „De nieuwe maatregelen houden ons allemaal en zeker de horeca ook bezig. Gelukkig zijn we goed met elkaar in gesprek. Neemt niet weg, dat de maatregelen die in Nederland gelden, ook in Alkmaar van toepassing zijn. We handhaven volgens de lijn die we de gehele coronaperiode volgen. We gaan eerst het gesprek aan en pas daarna nemen we indien nodig maatregelen. Bij excessen zullen we direct ingrijpen.”

Rond 21 uur is café-eigenaren te verstaan gegeven dat ze dicht moeten op last van de burgemeester. „Ik geef maar gehoor aan de oproep”, zegt een van de ondernemers. „Ik wil m’n vergunning niet kwijtraken. Ons punt hebben we wel gemaakt.”

De meeste kroegeigenaren lijken rond 21.30 uur dat voorbeeld te hebben gevolgd.

Breda

„Nee, wij gaan niet dicht. De rek is eruit”, zegt de vastberaden eigenaar Thomas van café Shots in het centrum van Breda, even voor sluitingstijd 20 uur. „Ik zie wel wat er gebeurt. Ik heb 50 mensen in dienst en we zijn er klaar mee. Telkens zijn ije de sigaar. Ja, het zal, die steunpakketten. Als ik honderd procent vergoed krijg, ga ik dicht. Ik moet mijn personeel betalen. Dat lijkt wel helemaal uit beeld te zijn geraakt.”

Ook café de Barbier gaat niet dicht om 20 uur. „We zien wel wat er gebeurt. Moet je kijken hoe druk het nog is. Mensen zijn er klaar mee’, zegt een medewerker die buiten een sigaret staat te roken.

Het publiek lijkt vooralsnog evenmin aanstalten te maken. Zowel binnen als buiten is even voor 20 uur nog volop bedrijvigheid. „Hier blijven ze open” zegt een twintiger met een pilsje in de hand. „Kom op, onze generatie is er helemaal klaar mee.”

Een gemeentelijke handhaver merkt wel op dat het minder druk is dan gebruikelijk voor een zaterdagavond. „Zaterdag is normaal volle bak. Dus het publiek voelt wel dat de situatie niet normaal is. Deze week volgen verdere gesprekken tussen horecamensen en de gemeente. Dan worden verdere beslissingen genomen.”

Burgemeester Paul Depla meldt het protest zaterdagavond nog even door de vingers te zien, maar daarna te zullen handhaven, „zoals we dat altijd” doen. Volgens hem is „er ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken”, zoals eerder ook op 25 september gebeurde. Depla: „Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.” Hij kondigde aan handhavers op pad te sturen, „maar die zullen alleen observaties doen.” Aan de hand van die observaties zullen de overtreders later worden aangesproken.

Leeuwarden

Leeuwarder horeca-ondernemers zien af van de voor zaterdagavond geplande protestactie tegen coronasluiting. Ze doen dit na overleg met burgemeester Sybrand Buma.

„Onze taak is regels te handhaven. En ik heb gezegd dat we dat ook zeker zullen doen”, aldus Buma aan het eind van de middag. Hij voerde het overleg met Ton Eijer, voorman van Koninklijke Horeca Leeuwarden. Eijer was niet bereikbaar voor een reactie.

Buma gaat maandag in gesprek met de ondernemers, zegt hij tegen de Leeuwarder Courant. „We moeten beseffen dat we samen een klus hebben te klaren. Niemand is blij met corona. De zorg van ondernemers is dat ze financieel het schip ingaan. Ik heb daar begrip voor en hoop dat er weer een regeling komt om schade te vergoeden.”

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is betrokken geweest bij de kwestie, zegt Buma. „Hij weet ervan.”

Een kleine duizend mensen hebben zich na sluitingstijd verzameld op het Wilhelminaplein om hun feestjes door te zetten. Ook het bordes van het Paleis van Justitie staat vol. De politie is in groten getale aanwezig, meldt de Leeuwarder Courant. Een aantal jongeren steekt vuurwerk af in het centrum.

Amsterdam

Op het Rembrandtplein en het Thorbeckeplein in Amsterdam zag het zaterdagavond even na sluitingstijd nog zwart van de mensen. Tegen 20.30 uur was het gebied al aardig leeg. De eerste avond van de ’milde lockdown’ lijkt gemoedelijk te verlopen in het centrum van de hoofdstad.

Net zaten de aanschuiftafels buiten nog vol, 20 uur exact pakt Rosa, serveerster van café De Heeren van Amstel de kaarsjes van tafel. Ze had geen moeite de tent leeg te krijgen, zegt ze. „Om vijf uur ’s nachts luisteren ze heel wat slechter.”

Christopher uit Hannover heeft net met drie vrienden 300 euro afgerekend bij outbackcafé Coco’s. Hij is nog een beetje in shock van dat bedrag en op slag nuchter. „We zijn al om 14 uur uur begonnen, dus we vinden het niet zo erg dat de tent nu sluit.”

Jens Visser en Kees Buzink uit Haarlem hebben een paar biertjes gedronken op het terras. „Nu gaan we naar de nieuwe James Bond, in bioscoop Tuschinski. We verbazen ons hoe geruisloos alles leeg is gelopen.” Ze verheugen zich al op het moment dat wanneer de film is afgelopen, de binnenstad uitgestorven is.

Spoedoverleg

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft zaterdag in een spoedoverleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ervoor gepleit gasten langer in de horecagelegenheden te laten verblijven, mits zij voor 20 uur zijn binnengekomen. De belangenorganisatie zegt in een verklaring op de website van KHN volgende week met Grapperhaus en minister Stef Blok (Economische Zaken) in een nieuwe spoedbijeenkomst dit ’inloop tot 20 uur-model’ te willen bespreken.

„Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd”, zo wil KHN in het gesprek naar voren brengen. „Deze methode brengt niet meer vervoersbewegingen met zich mee en voorkomt het zogenaamde kroeghoppen waar het OMT bang voor is.”

Verder zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20 uur worden voorkomen en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN.

Den Haag

De grote uitgaansgebieden in Den Haag zijn kort na 20 uur stil. Door de ramen van gesloten cafés en restaurants is hooguit nog wat personeel te zien dat aan het opruimen en schoonmaken is. Op straat druipt het uitgaanspubliek af. „Het was de hele avond al heel rustig”, zegt horecaondernemer en voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, Maarten Hinloopen. „Als alles zo vroeg dicht moet, heeft uitgaan niet heel veel zin.” Hij heeft ook niet gehoord van collega-ondernemers die tegen de regels in open bleven. Volgens Hinloopen is door het lopende overleg met minister Grapperhaus „de angel eruit.” Blijven protesteren heeft dan weinig zin. „We zijn geen Don Quichot.”

Andere steden

In Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Groningen hielden de meeste horecaondernemers zich eveneens aan de tijdelijke regels onder de milde lockdown. Hetzelfde gold voor Roermond. De binnenstad en de buitenwijken oogden zaterdagavond uitgestorven.