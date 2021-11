VOLG LIVE: deel horeca verzet zich tegen vroege sluiting

Dit verhaal wordt gedurende de avond bijgewerkt met de meest actuele informatie.

Een rondgang in verschillende steden maakte eerder op de dag duidelijk dat veel ondernemers niet van plan zijn de deuren eerder dicht te gooien. In onder andere Den Haag, Zwolle en Breda zijn veel ondernemers niet bereid de deuren om 20 uur te sluiten. Volgens horecaondernemer Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is het beleid van het kabinet niet uit te leggen.

Hij is naar eigen zeggen niet doof en blind voor de problemen in de zorg. Maar tijdens de persconferentie vrijdag werd er volgens hem bijna met geen woord gerept over de problemen daar, maar ging het vooral weer over de beperkingen voor de horeca.

De Vos wijst ook op eerdere beloftes die werden gedaan. „Per 1 november zouden we van de maatregelen af zijn. Als ondernemer neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde en dan krijg je dit.” Wat De Vos maar ook andere ondernemers steekt, is het gebrek aan duidelijkheid over steun in de sector.

Alkmaar

Ook in Alkmaar is een groep horecaondernemers van plan zich tegen de nieuwe maatregelen te verzetten. Ze hebben onderling afgesproken dat ze zaterdagavond doorgaan tot na 20 uur. Volgens een woordvoerder van één van de horecaondernemers laten ze in hun zaken na 20 uur geen nieuwe mensen meer toe, maar worden gasten die op dat moment binnen zijn nog wel gewoon bediend.

Peter Visser van restaurant Pluim aan de Ritsevoorts is een van de Alkmaarse ondernemers die zich niet aan de sluitingstijd houden. Zijn dagen zijn een rollercoaster: „Gisteravond in zak en as na de persconferentie. Vandaag kon ik als de Sinterklaas van Alkmaar even alles vergeten en nu moeten we dan om 20 uur dicht. Zoveel tegenstrijdigheid.”

Hij ziet het nut er niet van in om zijn zaak om 20 uur te sluiten. „Deze lockdown van drie weken gaat ons niet helpen. Besmettingen vinden vooral thuis plaats. Ik kijk langzamerhand met steeds meer wantrouwen naar de politiek. Weer wordt de horeca gestraft, terwijl wij twee jaar lang alles gedaan hebben wat van ons is gevraagd, tot voor politieagent spelen aan toe. Ik ga de borden niet van de tafel trekken als mijn gasten nog lekker zitten te eten. Ik zie onze actie als een moedeloze poging om te laten zien dat dit de oplossing niet is. Het is dwijlen met de kraan open: ze moeten de kraan repareren.”

Zwolle

Dennis Kaatman, kroegbaas in Zwolle, wijst eveneens op tekortkoming in het beleid. Volgens hem zijn ook in Zwolle veel kroegen na 20 uur nog open. „Hoe kun je ons dichtgooien als er nog niets bekend is over compensatie.”

Kaatman wijst er vooral op dat de natte sector keihard wordt gepakt. „We snappen dat er wat moet gebeuren om de coronacijfers omlaag te krijgen. Maar dit is niet de manier. De pot is leeg.” Ook Kaatman zegt „net weer een beetje op stoom” te zijn. Hij vreest ook voor de inkomens van de ambulante medewerkers die onzeker zijn geworden. Veel van het personeel is bijvoorbeeld student en afhankelijk van het loon.

Den Haag

Maarten Hindeloopen van de Haagse KHN-afdeling denkt dat verschillende ondernemers in de stad zich niet aan de nieuwe sluitingstijd zullen houden. Volgens hem is het ergste wat er kan gebeuren, dat je een waarschuwing krijgt. Hij wijst daarbij ook op de onduidelijkheid over compensatie. „Wij gaan om 20.00 uur dicht als het kabinet ook met duidelijkheid komt ”, zegt hij.

Bij KHN is er begrip voor de ondernemers die besluiten om niet om 20.00 de deur op slot te draaien. KHN-voorzitter Robèr Willemsen wees er vaker op dat er weinig coronabesmettingen toe te schrijven zijn aan de sector.

Leeuwarden

Leeuwarder horeca-ondernemers zien af van de voor zaterdagavond geplande protestactie tegen coronasluiting. Ze doen dit na overleg met burgemeester Sybrand Buma.

„Onze taak is regels te handhaven. En ik heb gezegd dat we dat ook zeker zullen doen”, aldus Buma aan het eind van de middag. Hij voerde het overleg met Ton Eijer, voorman van Koninklijke Horeca Leeuwarden. Eijer was niet bereikbaar voor een reactie.

Buma gaat maandag in gesprek met de ondernemers, zegt hij tegen de Leeuwarder Courant. ,,We moeten beseffen dat we samen een klus hebben te klaren. Niemand is blij met corona. De zorg van ondernemers is dat ze financieel het schip ingaan. Ik heb daar begrip voor en hoop dat er weer een regeling komt om schade te vergoeden.’’

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is betrokken geweest bij de kwestie, zegt Buma. ,,Hij weet ervan.’’