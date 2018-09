Uitslag Stelling: Lezers willen transparantie

Zij ergeren zich mateloos aan de extra kosten die in rekening worden gebracht bij het boeken van een (vakantie)vlucht. "Het begint zo langzamerhand de spuigaten uit te lopen, ze verzinnen steeds wat anders", klaagt iemand. Velen zien door de bomen het bos niet meer. Zij willen graag in één muisklik zien wat ze moeten betalen voor een vlucht, zodat ze eerlijk prijzen kunnen vergelijken 'zonder er een dagtaak aan te hebben'.

Iemand verklaart: "Als ik iets koop, wil ik graag direct weten wat het kost. Als ik een tv aanschaf, betaal ik achteraf ook niet apart voor de afstandsbediening." Een ander zegt: "Ik vind het gewoon onhandig. Je moet weer extra nadenken, dingen invullen, je koffer nameten etc."

Slechts 11 procent vindt de informatie die vliegmaatschappijen bij aanbiedingen geven duidelijk genoeg. "Pure marketing", vindt een respondent, "het ondoorzichtig maken van prijzen om de beslissing van de consument te beïnvloeden."

All-intariefRuim 90 procent is het eens met de Consumentenbond, die vindt dat reizigers met een all-intarief beter weten waar ze aan toe zijn. Desondanks geeft 44 procent toch de voorkeur aan een basistarief en een vrije keuze voor extra's en meer comfort. "Ik kies liever waar ik wel of niet voor betaal dan voor een all-intarief. Dan betaal ik voor iets wat ik niet gebruik", verklaart een deelnemer.

De meest onzinnige toeslagen vinden de respondenten die voor ruimbagage (39%), voor het aanpassen van fouten op het ticket (38%) en voor een stoel aan het gangpad of bij het raam (34%). Waar men eventueel wel extra voor wil betalen is extra beenruimte (57%), gunstige vertrektijden (32%), upgraden (23%) en het wijzigen of annuleren van een vlucht (22%). Een respondent zegt wel een toeslag te willen betalen voor kindvrije vluchten of een apart kindergedeelte.

De meesten vinden de meerprijs die ze moeten betalen voor extra's over het algemeen niet in verhouding staan tot wat ze krijgen en ruim de helft zegt dat al die toeslagen voor hen reden zijn om af te zien van het boeken van een vlucht. "De irritatie loopt zo ver op dat wij nu de auto nemen", reageert er een.

HandbagageEen minderheid begrijpt het probleem niet. "Ik betaal zelden toeslagen", zegt een deelnemer, "en als ik ze betaal, is dat een bewuste keuze." En: "Je weet wat je boekt. Ik reis alleen met handbagage." De reiziger vraagt zelf om lage prijzen, maar de totaalprijs blijft hetzelfde, dus dat wordt aangevuld met toeslagen, stellen deze respondenten. "Voor nog geen honderd euro heb je vaak een retour naar de meeste grote plaatsen in Europa. Soms zelfs nog minder. En dan nog zeuren over eventuele extra kosten? Goedkoper kan niet."

Gewoon goed opletten en vroegtijdig boeken, is hun devies. "Mensen moeten zich goed voorbereiden en details uitzoeken als ze een vakantie boeken. Niet alleen maar afgaan op kreten waar 'vanaf' voor staat."