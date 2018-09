Fries op perkament van 900 jaar oud

Dat schrijft de Leeuwarder Courant dinsdag.

„Lesa mi, 'helpe mi” staat onder een Latijnse tekst geschreven. De woorden zijn een vertaling van het Latijn. Aan de vorm van de letters kunnen deskundigen opmaken dat de tekst tussen 1100 en 1125 moet zijn geschreven.

„Tot nu toe hadden we alleen geschreven Fries uit de dertiende eeuw en we gaan nu ineens een eeuw terug in de tijd”, zegt Han Nijdam van de Fryske Akademy in de krant. „Dat Oud-Fries toen al geschreven werd, vermoedden we al, maar nu hebben we het ook echt.”